Бои за Покровск: военный рассказал, что происходит в городе и почему враг тормозит наступление

Российские войска пытаются обойти город Покровск Донецкой области, чтобы разорвать логистические цепи и таким образом взять город в оперативное окружение.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Соседние с ним направления, как Кураховский и Времевский, также остаются очень горячими. Городских боев в городе нет. До черты города россияне не дошли, но пытаются охватить его через соседние населенные пункты, села, проникать теми или иными группами, накапливать и бить в дальнейшем так, чтобы обойти город", — сказал он.

"На бои в Покровске враг сейчас не рассчитывает, а пытается обойти город и разорвать инфраструктурные цепочки", — добавил он.

Отметим, за минувшие сутки, по данным Генштаба, на Покровском направлении произошло самое большое количество боевых столкновений – российские войска штурмовали позиции ВСУ 38 раз.

Что известно о наступлении на Покровск

К восточным окрестностям этого крупного промышленного города российская армия приблизилась еще к концу лета. Для его взятия Кремль сосредоточил на этом участке фронта силы трех общевойсковых армий. Несмотря на то, что аналитики прогнозировали начало "битвы за Покровск" еще в сентябре, этого не произошло.

Украинские военные смогли затормозить движение противника в Покровск и его город-спутник Мирнограда на рубеже сел Лысовка-Сухой Яр-Луч-Миролюбовка, то есть на расстоянии 8-10 км.

Западные СМИ пишут, что ВСУ готовятся встречать россиян. Больше об этом читайте в новости.

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