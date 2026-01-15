Бои за Покровск: военный рассказал, что происходит возле города

Покровск. / © Associated Press

Войска агрессорки России не останавливают попыток захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области. Уже полтора месяца захватчики ежедневно производят активные штурмовые действия.

Об этом рассказал начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Игорь Яременко в эфире «КИЕВ24».

По его словам, российские оккупанты пытаются захватить территорию, находить новые пути для обхода Покровска. В то же время, украинские защитники пытаются как можно больше сконцентрировать силы, чтобы не дать захватчикам проникать в Покровск и Мирноград.

«Силы обороны на данном этапе держат оборону, планы врага ясны», — подчеркнул военный.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович сообщил, что Россия готовит блокировку Покровска. По его словам, в ближайшие дни в районе Покровско-Мирноградского района следует ожидать попыток российских захватчиков «окружить и замкнуть логистику и заставить нас оттуда отойти».