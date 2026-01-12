Бои за Покровск: враг рвется на север, но получает отпор ДШВ

Покровск / © Associated Press

Российская армия активизировала попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, что выше железной дороги. Похолодание усложняет ведение боевых действий для обеих сторон.

Об этом сообщили в 7 Корпусе Десантно-штурмовых войск.

Украинские защитники не дают врагу просочиться на север Покровска. В частности, недавно 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада 7 корпуса штурмовых войск ДШВ успешно отразила штурм более 20 оккупантов и полностью ликвидировала вражескую штурмовую группу.

Противник также пытается активизироваться в районе промышленной зоны на северо-западной окраине города. Его намерение — сосредоточить силы для дальнейшего продвижения в направлении Гришино.

Впрочем, Силы обороны действуют на опережение: наносят удары с помощью беспилотников и артиллерии, не позволяя врагу накапливать ресурсы или разворачивать наступательные операции.

Текущее похолодание усложняет боевые действия для обеих сторон. В то же время украинские подразделения обеспечены всем необходимым для сохранения боеспособности в условиях низких температур. В частности, налажены поставки теплой одежды и индивидуальных средств обогрева для военнослужащих.

Логистика в зоне боевых действий остается непростой. Для доставки необходимых грузов активно применяют тяжелые дроны и наземные роботизированные платформы.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, 8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Покровское направление остается эпицентром ожесточенных боев: ежедневно там фиксируется около 50 боевых столкновений. Главком подтвердил, что северная часть Покровска остается под полным контролем Украины, а в Мирнограде врага удается эффективно останавливать. Особое внимание уделяется бесперебойной логистике и маршрутам поставок боеприпасов, что является критическим фактором устойчивости обороны.

Заметим, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий 11 января, зафиксировав продвижение российских войск в нескольких критических точках. На Харьковщине враг продвинулся непосредственно в городской застройке Волчанска и вблизи поселка Вильча. На Покровском направлении ситуация остается крайне напряженной: у оккупантов есть успех в самом городе и они продвинулись в районах населенных пунктов Шахово и Новое Шахово.