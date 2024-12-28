В настоящее время в городе наблюдается затишье перед возможным наступлением России.

Оборону Покровска в Донецкой области может ужесточить новая украинская механизированная бригада, вооруженная танками Leopard 2.

Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что этот город, важный транспортный узел Донецкой области на востоке Украины, до февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, имел население около 60 тысяч человек. Сейчас там осталось очень мало гражданских. Преимущественно в городе находятся военные украинской армии.

"В городе царит неприятная тишина. Затишье перед бурей", — говорит боец-добровольец Денис Христов.

Городу угрожает 90-я гвардейская танковая дивизия российской армии. Это один из ключевых элементов мощных сухопутных сил РФ, включающих в себя десятки бригад и полков в составе двух полевых армий, общей численностью до 70 тысяч военных. Эти силы продвигаются по направлению к Покровску, стремясь захватить город.

"Украинские войска, вероятно, попытаются противостоять этому, перебросив несколько бригад и батальонов. После этого возможного маневра может произойти еще один важный этап — короткое российское наступление к северу от Покровска, направленное на частичное оцепление города, перед тем как начнутся основные бои за транспортный узел", – пишут журналисты.

К этому моменту 155-я механизированная бригада должна быть полностью развернута в Покровске, располагая немецкими танками, французскими гаубицами и 2 тысячами новых солдат.

"Вопрос, хватит ли этих сил для сдержания города, является одним из ключевых в этой фазе войны, которая уже унесла жизни и искалечила более миллиона человек, большинство из которых — россияне", — пишет издание.

Напомним, ВС РФ быстрыми темпами продвигаются в Покровск с целью захватить стратегически важные железнодорожные и автомобильные транспортные узлы. Оккупантов уже отделяет от города менее пяти километров.

Главком ВСУ Александр Сырский после посещения Покровского направления заявил, что на направлении идут жестокие бои, и украинским военным "приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов".

Пока неизвестно, какими именно будут эти "нестандартные решения", однако глава неправительственной исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан напомнил, что ранее украинское командование неоднократно осуществляло внезапные наступления, например, в Харьковской области в 2022 году и на Курском направлении летом этого года.

Аналитики отмечают, что враг пытается захватить как можно больше территории перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа в следующем месяце, чтобы получить выгодные позиции во время вероятных переговоров.

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