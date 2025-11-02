Битва за Покровск набирает обороты: в ISW сообщили, как изменилась ситуация

Бои за Покровск продолжаются / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска активизировали наступление под Покровском, однако украинские силы осуществляют контратаки, в том числе успешную воздушно-штурмовую операцию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Геолокационные видео подтверждают продвижение российских сил в центральной и юго-восточной частях Покровска. По оценкам украинских военных, враг действует примерно на 60% территории города и пытается закрепиться в соседних населенных пунктах — Родинском и Мирнограде. Однако украинские силы продолжают удерживать ключевые позиции, в частности, в центральной части Родинского.

Реклама

Представители ВСУ сообщают, что ситуация на фронте остается сложной, но российские войска пока не смогли полностью перерезать украинские линии снабжения.

Российские войска частично перебросили силы из Константиновского направления после неудачного штурма 27 октября, чтобы усилить наступление вблизи Покровска.

Как сообщалось, 31 октября украинские силы совершили рискованную, но успешную воздушно-штурмовую операцию к западу от Покровска. По данным 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины, в нем принимали участие несколько вертолетов, включая UH-60 Black Hawk. Подразделения Главного управления разведки (ГУР) вошли в районы, ранее считавшиеся захваченными российскими войсками. Эти зоны имеют стратегическое значение для украинской логистики в Покровском направлении.

Напомним, российские войска продолжают активно наступать на Покровск и поставили своей целью окружить Покровскую агломерацию.

Реклама

Эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что если Украина не смогла этому противостоять, нужно брать ответственность и принимать непопулярные решения по отводу с этого участка личного состава Вооруженных сил Украины.

Для оцепления Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч оккупантов. Глава Кремля Путин дал приказ своим солдатам захватить Покровск до середины ноября.