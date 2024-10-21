Бои за Покровскую агломерацию: военный эксперт рассказал, куда бьют оккупанты

По словам Дмитрия Снегирева, россияне стремятся взять под контроль украинскую логистику на Покровском направлении.

Покровское направление на фронте – это не только город Покровск Донецкой области, но и соседние Селидово и Мирноград – так называемая Покровская агломерация. Покровск – крупный промышленный центр, его промышленная зона позволяет украинским войскам вести активную оборону. Поэтому российская армия намерена атаковать по флангам, что уже и делает. Основные удары сосредоточены в районе Селидово и Мирнограда.

Об этом рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире FREEДОМ.

“Основные усилия оккупанта на данный момент — это попытки флангового охвата уже непосредственно самого Селидово. К сожалению, есть тактические успехи оккупантов на данном направлении. Это продвижение в районе населенного пункта Вишневое, это фактически пригород Селидово. Кроме этого, сообщается о том, что бои уже ведутся непосредственно в городской застройке, но до линии многоэтажек оккупанты еще не дошли. Кроме этого, отмечено продвижение оккупантов со стороны железнодорожной линии в направлении от Цукурино. Аналогичная ситуация — движение оккупантов из населенного пункта Новогродовка”, – комментирует он.

По словам Снегирева, россияне стремятся взять под контроль украинскую логистику на этом участке фронта.

“Основная цель оккупантов на данном направлении — взять под непосредственный контроль основные локации Сил обороны Украины. Речь идет о трассах “Селидово — Покровск” и “Покровск — Карловка — Донецк” — основные локации Сил обороны Украины, которыми осуществляется ротация личного состава, вывоз раненых и подвоз боекомплекта. В условиях осенней непогоды вопрос контроля над локациями — это ключевой вопрос дальнейшего характера боевых действий в данном районе”, – объяснил гость эфира.

Также эксперт отметил усиление давления со стороны российских оккупационных войск в районе Курахово.

“На данный момент поступают сообщения о тяжелейших боях в районе Максимильяновки. Расстояние до Курахова — порядка 3,5 км. То есть, опять-таки, используют тактику флангового охвата Сил обороны Украины и на этом участке фронта””, – говорит аналитик.

Кроме того, Снегирев отмечает изменение тактики и стратегии наступательных действий россиян на Кураховском направлении.

“Если ранее речь шла об атаках исключительно пехотными подразделениями без поддержки бронетехники, то на данный момент зафиксированы атаки оккупантов при поддержке более 30 единиц бронетехники. По сообщениям непосредственно с места событий, украинским защитникам удалось уничтожить порядка 12 единиц тяжелой бронетехники, и приблизительно до 10 единиц получили существенные повреждения. На данный момент продвижение оккупантов и на Покровском направлении, речь идет непосредственно о Покровском направлении, и на Кураховском приостановлено”, — констатировал гость эфира.

По его оценке, это непосредственно связано с действиями Вооруженных сил Украины в Курской области.

“Успешные действия Сил обороны Украины на Покровском направлении напрямую зависят от ситуации в Курской области. Именно благодаря проведению Курской операции с Покровского направления были переброшены в Курскую область наиболее боеспособные подразделения российской армии. Речь идет о 810-й бригаде морской пехоты. Аналогичная ситуация — с Кураховского направления были переброшены подразделения воздушно-десантных дивизий российских оккупационных войск”, — сказал Дмитрий Снегирев.

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать кафиров на поле боя. Общие боевые потери россиян на 21 октября превысили 680 тысяч человек.

В Покровске остается 12 тысяч человек