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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Ожесточенные бои за последний плацдарм в Днепропетровской области: что происходит во время наступления ВСУ (карта)

В Генштабе опровергли слухи, что вроде бы вся Днепропетровская область освобождена от россиян.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Наступление ВСУ

Наступление ВСУ / © Associated Press

Новое наступление ВСУ продолжается. Украинские военные продолжают освобождение населенных пунктов Днепропетровской области от российских войск. В настоящее время под оккупацией находится населенный пункт Дачное.

Об этом сообщили источники в Генштабе.

В Генштабе опровергли слухи, что вроде бы вся Днепропетровская область освобождена от россиян. Там продолжаются активные боевые действия.

«Контроль над Днепропетровской областью восстановлен еще не полностью. Под оккупацией остается район населенного пункта Дачное. Боевые действия продолжаются», — прокомментировали ситуацию.

Новое наступление ВСУ — что известно

Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил о наступательной операции на Александровском направлении. Тогда он сообщил, что в боевых действиях принимают участие воины ДШУ и другие подразделения. По его словам, за полгода удалось освободить территорию 745 квадратных километров, а именно 26 сел.

Наступление ВСУ на Днепропетровщине / © Deepstatemap

Наступление ВСУ на Днепропетровщине / © Deepstatemap

По данным карты DeepState, украинские военные освободили следующие населенные пункты: Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Звезда, Ялта, Поддубное, Мирное, Воскресенка, Январское, Вороно, Терново, Березовое, Степное, Калиновское, Привилье, Зла,

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