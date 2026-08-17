Ожесточенные бои за последний плацдарм в Днепропетровской области: что происходит во время наступления ВСУ (карта)

Наступление ВСУ / © Associated Press

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Новое наступление ВСУ продолжается. Украинские военные продолжают освобождение населенных пунктов Днепропетровской области от российских войск. В настоящее время под оккупацией находится населенный пункт Дачное.

Об этом сообщили источники в Генштабе.

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В Генштабе опровергли слухи, что вроде бы вся Днепропетровская область освобождена от россиян. Там продолжаются активные боевые действия.

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«Контроль над Днепропетровской областью восстановлен еще не полностью. Под оккупацией остается район населенного пункта Дачное. Боевые действия продолжаются», — прокомментировали ситуацию.

Новое наступление ВСУ — что известно

Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил о наступательной операции на Александровском направлении. Тогда он сообщил, что в боевых действиях принимают участие воины ДШУ и другие подразделения. По его словам, за полгода удалось освободить территорию 745 квадратных километров, а именно 26 сел.

Наступление ВСУ на Днепропетровщине / © Deepstatemap

По данным карты DeepState, украинские военные освободили следующие населенные пункты: Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Звезда, Ялта, Поддубное, Мирное, Воскресенка, Январское, Вороно, Терново, Березовое, Степное, Калиновское, Привилье, Зла,

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