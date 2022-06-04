Бои за Северодонецк продолжаются: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

Бои за Северодонецк продолжаются: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Восточной операционной зоне по всему вооружению, которое имеют.

Относительно ситуации с Северодонецком, за город продолжаются боевые действия. Российские военные пытаются взять населенный пункт под полный контроль, но успеха не имеют.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 4 июня.

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"На Донецком направлении оккуы пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк. Враг нанес четырех ракетных ударов с тактического ракетного комплекса " Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледарь", — говорится в сообщении.

На Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки. На Северодонецком направлении российские военные обстреливали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 недалеко от Горного, Яковлевки и Мирной Долины, и самолетами Су-25 — по району населенного пункта Устиновка.

В Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское. Нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 недалеко от Берестового и Клинового.

В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационных ударов нанесен по населенному пункту Курахово.

Напомним, на полное разминирование украинских территорий понадобится до 10 лет. В настоящее время заминированными остаются около 300 тысяч квадратных километров украинских земель.

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