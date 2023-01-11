Бои за Соледар: полковник в запасе рассказал о ситуации в городе и отступят ли ВСУ

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что россиянам не удастся оцепить и захватить город Соледар в Донецкой области.

Об этом он сказал в комментарии "24 каналу".

Заявления о том, что украинская группировка в Соледаре в окружении, по мнению эксперта, — это часть психологических операций россиян. Свитан заявил, что за город продолжаются жестокие бои.

"Россияне в Соледаре остановлены, ведутся бои. Линии фронта, как таковой – внутри города, не существует. Поэтому определить что-то невозможно, пока не закончатся бои. ВСУ Соледар оставлять не собираются, ведь "за спиной" города хороший укрепрайон – река Бахмутка", – заявил эксперт.

По мнению Свитана, оккупанты уперлись в соляные шахты и не могут дальше продвинуться. Следующие несколько дней будут решающими в битве за этот городок.

"Но все будет зависеть от решения украинского командования – удерживать оккупантов в Соледаре, отбросить их из города или удерживать рубеж реки и железнодорожной дороги в Соледаре", – убежден полковник ВСУ в запасе.

Ситуация в Соледаре

Сейчас ситуация в Соледаре Донецкой области крайне сложна. Этот город постоянно штурмуют наемники ЧВК "Вагнер", уже несколько дней подряд заявляющие, что им удалось захватить город.

Однако украинский президент Владимир Зеленский опроверг информацию, что якобы россияне "захватили" Соледар Донецкой области. Он считает, что, распространяя неправду, пропагандисты хотят поддержать мобилизацию в РФ.

Россия, несмотря ни на что, пытается выйти на административные границы Донецкой области. Враг проводит наступательные действия на Бахмутском направлении, пытаясь взять под контроль Соледар и пути поставок наших подразделений. Оккупанты терпят большие потери, но бои продолжаются.

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