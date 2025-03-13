Бои за Суджу и уход ВСУ: что известно о ситуации в Курщине

В Курщине продолжаются активные боевые действия. ВСУ продолжают выполнять боевые задания и уничтожать врага.

Ситуация в регионе остается напряженной.

ТСН.ua собрал все, что известно о событиях в Курской области и Сумской области 13 марта.

Наступление на Суджу

Наступление в Курской области началось в ночь на 7 марта, когда российские войска активизировали атаки, сосредоточив усилия на огневом контроле дороги Сумы-Юнаковка-Суджа. В ОТУ "Курск" подтвердили масштабные штурмовые действия со стороны Корнева на Суджу, а также в районах Новоивановки, Малой Локни и к югу от Суджи.

В среду, 12 марта, СМИ распространяли информацию о том, что российские войска вошли в Суджу Курской области, где продолжаются бои. Это произошло после того, как они установили огневой контроль над дорогой Юнаковка-Суджа – ключевым путем в город из Сумской области.

Также продвижение в восточной части города со стороны поселка Мирный подтверждала карта Deep State по состоянию на 11 марта.

Кроме того, ряд пропагандистских каналов распространяют видео, на котором якобы военные находятся в центре города. Кадры действительно похожи на "Советскую площадь", однако дата съемки остается неизвестной.

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К вечеру, 12 марта в Deep State сообщили, что Силы обороны Украины, несмотря на попытки врага вытеснить их из Суджи в Курской области, до сих пор удерживают город. Активные бои ведутся на окраинах города.

Информацию о полном выходе ВСУ из Суджи опроверг президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что украинские воины продолжают выполнять свои боевые задачи, несмотря на попытки россиян оказывать максимальное давление. В то же время, военное командование Украины делает все возможное для сохранения жизней наших воинов.

Вместе с тем издание Forbes информировало, что украинские войска, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что, несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.

Россияне уничтожили город

Однако уже 12 марта Институт изучения войны (ISW) опираясь на геолокационные кадры, сообщил, что армия РФ захватила Суджу и продвинулась в южный район села Заолешенское (к северо-западу от Суджи).

А связанный с ГУР Минобороны Украины источник сообщил, что украинские войска начали уход из Суджи.

По словам блогеров, российские войска производят "зачистки" в населенном пункте.

О полном выводе Сил обороны из Суджи речь не идет, сообщил секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, российские войска вошли в часть города и контролируют ее, но бои продолжаются.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко впоследствии сообщил, что россияне почти полностью уничтожили Суджу. В городе сложно найти уцелевшие здания.

"Российская армия практически полностью уничтожила город Суджа авиаударами, город и окрестности разрушены, уцелевших гражданских построек там мало", — написал Коваленко.

Курская операция сворачивается?

Глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк в эфире Киев24 рассказал, что выход ВСУ из Курской области происходит из-за давления США на Украину.

Он убежден, что такой шаг ВСУ стал "предметом договоренности в треугольнике Киев-Вашингтон-Москва… И во время переговоров в Джидде это уже все осуществлялось".

По его словам, именно Путин потребовал от Украины освободить Курскую область, чтобы диктатор сел за стол переговоров.

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Военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев отметил, что "Курская операция" имела важное значение и была удачной.

В частности, на территории региона ВСУ ликвидировали боеспособные подразделения российской армии.

Речь идет о бригадах морской пехоты, дивизии воздушно-десантных войск, дивизии спецназначения ГРУ, Генштаба и дивизии спецназначения Росгвардии. В целом российская группировка достигала 65 тыс. рублей. бойцов.

Как уточнил эксперт, опираясь на данные ГУР МО, ВСУ ликвидировало около 48 тысяч оккупантов.

Кроме того, эксперт рассказал об экономическом эффекте Курской операции. По его словам, на строительство оборонительных линий в Брянской и Белгородской областях в РФ ушло около 400 миллионов долларов, а также до 5 миллиардов рублей в поддержку 120 тысяч переселенцев.

Как подчеркнул эксперт, Украина изменила саму парадигму так называемой "специальной военной операции", перенеся войну непосредственно на территорию страны-оккупанта.

Военные КНДР могут зайти на Сумщину

Оттеснив ВСУ с Суджи, армия РФ приблизилась к украинской границе в районе Сумщины.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский предполагает, что военные из Северной Кореи, которые сейчас вместе с россиянами давят на ВСУ в Курской области, в том числе на правом фланге, могут зайти в Сумскую область.

Он предупредил, что действия россиян предусмотреть сложно.

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"Например, еще в сентябре генерал Буданов говорил, что согласно тому уровню потерь, россияне должны остановиться при своем продвижении на Донбассе. "Но они с этим не считаются", — сказал Грабский.

Аналитик не исключает, что северокорейские войска, воюющие в составе российской армии в Курщине, могут зайти на территорию Сумской области.

По его словам, продвижение оккупантов в районе Нового (Сумская область) выглядит так, как выполнение боевого задания по продвижению в район основной логистической магистрали с целью ее перерезания.

Эксперт по национальной безопасности Иван Варченко 13 марта отметил, что ВСУ продолжают боевую работу в Курской области РФ. Он предупредил, что российская армия пытается вытеснить украинские силы с занимаемых позиций и захватить определенную территорию Курщины.

"Есть информация о том, что врагу удалось захватить какую-то часть территории. Но нужно понимать, что сейчас этот захват территории происходит с большими боями. В любом случае, Курская операция уже имеет как историческое значение, так и значение для любых переговорных процессов", — подчеркнул Варченко.

Он также добавил, что ситуация на поле боя в Курской области может в любой момент измениться, ведь продолжаются боевые действия и боевые маневры. Кроме того, на поле боя динамика меняется.

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию

Сумская областная военная администрация заявила об обязательной эвакуации еще из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин, а именно 543 человека.

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Со ссылкой на оперативные данные военных, ситуация на границе по состоянию на 13 марта напряженная, но контролируемая. Подразделения русской армии не пересекли границу и не захватили ни одного населенного пункта на территории Сумской области.

В то же время Владимир Артюх подчеркнул, что на пограничных повысилась интенсивность диверсионных групп противника и интенсивность действий авиационных средств поражения – КАБов, FPV-дронов. От этих враждебных действий мирное население можно защитить, только проведя эвакуацию жителей приграничья.

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