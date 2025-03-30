Город Торецк в Донецкой области, который штурмуют оккупанты / © скриншот с видео

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Часть Торецка в Донецкой области занята российскими оккупантами, однако в городе продолжаются уличные бои за каждое здание.

Об этом рассказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире национального телемарафона.

«Наши воины, несмотря на численное преимущество врага, дают достойный отпор. Ни один дом, ни одно помещение не сдается без боя», — подчеркнул он.

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Российская оккупационная армия продолжает массированные обстрелы, которых только за минувшие сутки было 198. Среди них — 3 авиаудара и 67 ударов беспилотниками, в том числе FPV-дронами.

Василий Чинчик сообщил, что в Торецке, где продолжается эвакуация мирных жителей, до сих пор проживает 48 человек, а в общей сложности в громаде — 140. Они прячутся в укрытиях, частично уцелевших в многоэтажках, и выживают благодаря запасам гуманитарной помощи, поступившей несколько месяцев назад.

Чиновник назвал условия пребывания мирных жителей в городе бесчеловечными.

«Трудно объяснить их психологию, почему не уезжают. Их мотивация — они здесь родились и готовы здесь остаться до последнего. В основном, это пожилые люди, которых трудно убедить эвакуироваться», — отметил начальник МВА.

Чиновник подчеркнул, что доставка новых гуманитарных грузов в город затруднена, поскольку въезд волонтеров в Торнецкую громаду стал слишком опасным.

Напомним, недавно Воздушные силы ВСУ нанесли удар по району сосредоточения сил оккупантов в городе Торецке.