Бои за Угледар: россияне за сутки потеряли более двух рот убитыми и ранеными

22 февраля враг снова активизировался на Угледарском направлении.

Возле Угледара в Донецкой области российские оккупанты за сутки 43 раза штурмовали позиции ВСУ и понесли большие потери.

Об этом рассказал спикер обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, информирует "Эспрессо".

По его словам, 22 февраля враг несколько активизировался на Угледарском направлении. Там россияне провели 43 штурмовых атаки на украинские позиции.

"По состоянию на 18:00 две штурмовые атаки продолжались. Очень активно сегодня работала ствольная артиллерия и РСЗО противника. В частности, противник 211 раз обстрелял наши позиции. Однако россияне сегодня понесли большие потери. Убитых и раненых россиян было больше двух рот", — рассказывает Дмитрашковский.

Ситуация на Угледарском направлении

Ранее бывший советник Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив объяснил, что пока ВСУ удерживают Угледар, то грозят россиянам быстрым ударом на Мариуполь.

Российский публицист и политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что при разгроме российских войск под Угледаром погибли от 500 до 1000 жителей Владивостока.

Украинские бойцы в Угледаре показали, как выдерживают налет дронов-камикадзе и уничтожают колонны танков.

15 февраля из Угледара эвакуировали последнего ребенка с семьей.

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