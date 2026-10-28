Бои за важный город продолжаются: россияне проникли в северные районы

Армия РФ. / © Associated Press

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Российские оккупационные войска смогли проникнуть в северную часть Купянска на Харьковщине и закрепиться там небольшими группами. В настоящее время в городе находятся как украинские, так и российские подразделения.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

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По его словам, одним из маршрутов, которым пользовались россияне для проникновения в город, был соседний населенный пункт на подступах к Купянску. Оттуда захватчики пробирались к северной застройке.

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«После того, как однажды россияне были из Купянска фактически выбиты, и после того, как россияне в Голубовке смогли нарисовать себе серую зону и, в том числе, использовать трубу, они смогли инфильтрировать определенную численность — где-то несколько десятков человек, в северные районы, и там закрепиться», — рассказал Трегубов.

В то же время этот путь проникновения удалось перекрыть. Операция «Велес» была направлена на полный вывод из строя трубопровода, по которому российские военные скрыто передвигались на Купянском направлении. После этого эффективных попыток снова проникнуть в город не фиксировали.

Трегубов также объяснил, что зачистка Купянска усложняет характер застройки. В отличие от других прифронтовых населенных пунктов Харьковщины, в городе сохранилось немало капитальных сооружений, которые оккупанты могут использовать как укрытия и позиции.

«Тот же Волчанск — он просто перебран в состояние щебня. А Купянск — там есть капитальная застройка, там есть, что использовать и как укрытие, и как точки для определенных запусков, и, в принципе, там есть с чем работать», — отметил спикер.

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Операция «Велес» — что известно

На днях стало известно, что украинские войска ушли в подземное контрнаступление на Купянском направлении. Силы обороны под командованием 2-го корпуса НГУ «Хартия» сломали позиционный тупик. Они действовали под землей и поверхности, а также применяли беспилотники. Это позволило лишить российских окупантов возможности выйти в тыл Купянска.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные проводят на Купянском направлении фронта успешную операцию «Велес». ВСУ продвинулись более чем на 15 км и взяли в плен более трех десятков российских оккупантов.

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