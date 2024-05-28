Бои за Волчанск: какая ситуация в городе и кто контролирует его

В Харьковской области, где более двух недель назад армия РФ начала наступление, ВСУ дают отпор оккупантам. Силы обороны не позволяют захватчикам закрепиться в Волчанске. Большая часть города – под контролем украинских защитников.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТУВ "Харьков" Юрий Повх.

По его словам, в Волчанске сейчас нет без уличных боев. Тем временем за прошедшие сутки в зоне ответственности ОТУВ "Харьков" произошло десять боевых столкновений.

"Большую часть города контролируют наши военные, россияне могут рассчитывать там на несколько процентов", — подчеркнул спикер.

Что касается села Липцы, то в этом направлении украинская артиллерия наносит врагу безвозвратные потери. Общие потери врага составили около 250 человек за прошедшие сутки.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ продвинулись севернее Харькова — в направлении Липцев. Тем временем оккупанты продолжали свои атаки возле Волчанска.

Читайте также: