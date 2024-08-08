Бои за Волчанск: оккупанты перебросили в район новое подразделение

Армия РФ не отказывается от своих намерений захватить Волчанск в Харьковской области. Оккупанты провели ротацию в районе города. В частности, перебросили новое подразделение из Луганской области.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

По его словам, захватчики пытаются расширить зону контроля в Волчанске и продвигаться по флангам. Впрочем, тактика оккупационных войск особо не изменилась, говорит Саранцев.

"Единственное изменилось то, что они стали меньше применять авиационную компоненту. К примеру, за вчерашний день авиаудары не наносили", — говорит представитель ОТГ.

Уменьшение количества авиаударов в районе Волчанска Саранцев связывает с тем, что ранее Силы обороны Украины нанесли успешные удары по территории аэродрома "Морозовск" в Ростовской области РФ. Там были уничтожены склады с боеприпасами и инфраструктура.

"Мы связываем это с появлением F-16 в украинском небе, с заявлениями президента об усилении ПВО на Харьковщине. Также это может быть связано с тем, что противник авиационную компоненту задействует на том направлении, которое для него более важно. То есть это Покровское направление, Донетчина", — объяснил военный.

Напомним, военный обозреватель Константин Машовец считает операцию в Курской области "уже оправданной". В частности, командование РФ будет вынуждено подтянуть туда войска с других операционных направлений. Возможно даже остатки своих стратегических резервов, приготовленных на август-сентябрь.

Читайте также:

Прорыв под Кременной: оперативная ситуация на Волчанском направлении