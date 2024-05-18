Бои за Волчанск: пограничники рассказали, как отражали вражескую ДРГ

Враг начал брать пограничников в оцепление, однако ребятам удалось выйти из кольца.
Украинские пограничники, защищающие Волчанск на Харьковщине, рассказали, как отразили атаку российской ДРГ и чудом вышли из кольца.
Об этом передает Госпогранслужба.
Россияне притворялись бойцами смежного подразделения и кричали ребятам "свои". Впрочем, их разоблачили и остановили. Враг начал брать пограничников в окружение, однако ребятам удалось выйти и переместиться на запасную позицию, а затем отойти к Волчанску.
В бою пограничники "Фрозен" и "Водила" получили акубаротравмы, "Водилу" также порубили осколками. Защитникам оказали первую помощь и решили остаться на позиции. Впоследствии обоих эвакуировали в медучреждение, где они завершают лечение и готовятся снова к бою.
Ранее пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск. Также мы писали, что в городе оккупанты расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы.
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