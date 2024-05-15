Бои за Волчанск уже напоминают Бахмут: город окутан дымом, но держится (видео)

Сейчас зафиксировано значительное количество вражескихх ИПСО и фейковых вбросов по ситуации на Харьковщине.

Сейчас на Харьковском направлении враг активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку, сообщил председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Украинские подразделения наносят огненное поражение врагу с целью недопущения накопления россиянами сил и средств в северной части города Волчанск. Кроме того, наши подразделения проводят прочесывание городской застройки", – отметил он.

В то же время противник утверждает, что весь Волчанск под их контролем.

"Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ, сообщает, что эта и подобная информация не соответствует действительности. Что подтверждает и Харьковская ОВА", — подытожил Синегубов и призвал доверять только проверенным источникам.

Враг за считанные минуты испепеляет целые дома

Специальный корреспондент ТСН Александр Моторный попал в Волчанск, где враг пыталась закрепиться. Журналист рассказал о ситуации там – враг в считанные минуты испепеляет целые дома, в городе постоянные взрывы, над ним висит сизый дым. Бои уж очень напоминают Бахмут в самые жаркие времена, рассказывает Александр.

Из города удалось вывезти около тысячи жителей. В настоящее время в городе остается около 200 человек.

Напомним, в Миноборине Украины подтвердили, что пехотные группы российских кафиров зашли в Волчанск. оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, бои продолжаются.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бои за Волчанск уже напоминают Бахмут! Город полностью окутан дымом

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