Бои за Волчанск: военный объяснил, как и почему россияне пытаются захватить город

Уже пятый день ведутся бои с вражескими ДРГ и специальными группами.

В Харьковской области будут продолжаться бои за Волчанск, который российские оккупанты пытаются захватить как один из плацдармов для дальнейшего наступления. По состоянию на субботу, 18 мая, входящие в город передовые вражеские отряды уничтожены.

Об этом сообщил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, враг пытался сработать на опережение, чтобы зайти в глубину нашей территории, проникнуть через оборону и укрепиться для подхода его основных сил. То есть, как отметил Иван Тимочко, оккупанты стремятся создать плацдармы в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы.

"Эта тактика ясна, поскольку на оперативном или стратегическом уровне захватчики пытались усилить Купянское направление с двух сторон", — пояснил он.

Попытки врага захватить город, пытаясь обойти Волчанск с флангов, безрезультатны, и вот уже пятый день ведутся бои с враждебными ДРГ и специальными группами.

"Помимо этого, враг пытается использовать авиацию, чтобы наносить удары по городу. Понимаем, что здесь уже не столько военный замысел, как попытка создать дополнительный информационный повод, демонстрируя свою жесткость и делая попытки оттянуть наши резервы на это направление", — резюмировал Иван. Тимочка.

Напомним, российские захватчики почти полностью разрушили город Волчанск на Харьковщине, но так его и не захватили.

Читайте также: