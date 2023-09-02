Бои за "вышки Бойко": Гуменюк объяснила, как на это повлияло освобождение Змеиного

Украина ведет бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой – "вышки Бойко".

Газовые и нефтяные платформы в Черном море – объект специфический, поскольку это дополнительные конструкции, расположенные и в территориальном море, и за пределами территориального моря в исключительной морской экономической зоне Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк.

"Они опасны, поскольку мы еще до начала полномасштабного вторжения, выходя на патрулирование этой акватории, говорили, что напряжение, которое там создавали российские корабли, постоянно провоцируя корабли морской охраны, граничило с "войной одного выстрела". Газоконденсатные месторождения – это опасный район, где применение оружия может иметь очень мощные последствия. Поэтому больше там происходили переговоры, угрозы, провокации общим маневрированием и т.д. Но огневых противостояний не происходило именно из-за опасности района", — отметила она.

По словам Гуменюк, россияне применяли вышки, чтобы размещать там разведывательную аппаратуру, радиолокационную, возможно, и какие-то противовоздушные средства. С этой точки зрения, они имеют смысл как опорный пункт для расположения подобной аппаратуры.

"Сейчас, когда происходило освобождение острова Змеиный, мы четко обозначили, что уничтожение аппаратуры на этих вышках лишило россиян глаз, ушей и средств защиты. Соответственно, они пытаются вернуть контроль, чтобы снова обновить там эту аппаратуру. Но это очень сложно", — резюмировала Наталья Гуменюк.

Напомним, по данным разведки Британии, Украина нанесла удары по нескольким газовым и нефтяным платформам в Черном море между Крымом и Одессой.

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