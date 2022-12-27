Более 10 человек — без конечностей: какие травмы получили херсонцы, пострадавшие во время обстрела РФ в Святвечер

24 декабря во время исполнения служебных обязанностей в Херсонской области погибли трое спасателей.

В результате массированного обстрела россиянами центра Херсона 24 декабря около 80 человек получили ранения, из них более 10 — потеряли конечности. Также есть пострадавшие в тяжелом состоянии, за жизнь которых сейчас борются врачи.

Об этом на брифинге 27 декабря сообщил начальник прессслужбы в Силы обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

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"Насколько мне известно, больше десяти человек остались без конечностей. Это очень тяжелые ранения... Также много людей, которые в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время врачи борются за их жизнь", — сказал он.

По словам Плетенчука, в тот день из-за российских оскорблений в Херсонской области погибли 16 человек, из которых 10 — в Херсоне. Кроме того, 24 декабря в Херсонской области во время исполнения служебных обязанностей погибли трое спасателей. Они разминировали территорию.

Россия обстреляла Херсон в Святвечер

Российские военные 24 декабря несколько часов вели обстрел Херсона с применением, вероятно, "Градов". Сообщалось о погибших и многих пострадавших, количество которых за день только росло. По последним данным, терроростический обстрел Херсона унес жизни 10 человек, 58 — получили ранения. Вражеская атака была направлена на рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. Также повреждены автомобили.

Министр обороны Алексей Резников после массированного обстрела оккупантами Херсона призвал западных партнеров и союзников предоставить большее вооружение, чтобы предотвратить "такие трагедии".

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