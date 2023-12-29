Более 10 погибших, десятки пострадавших и разрушения: в МВД рассказали о последствиях атаки

Оккупанты ударили по городам с утра.

Россияне сегодня, 29 декабря, ударили по Украине ракетами и беспилотниками. В настоящее время известно о 12 погибших и 75 раненых.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Какие последствия в городах

Киев: под обстрелы попали Святошинский, Подольский и Шевченковский районы. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения. Погибли два человека, 18 травмированы.

Фото: Пресс-служба МВД Украины

Львовская область: нанесены ракетные удары по городу Львов. Взрывом поврежден многоквартирный дом и инфраструктура. 1 человек погиб, 9 ранены.

Днепропетровская область: враг попал по торговому центру. Погибли 5 и травмированы 15 человек. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли 4 пациенток.

Одесская область: попадание в трехэтажный дом, под завалами, возможно, находятся люди. Также в Одессе повреждены еще, по меньшей мере, два дома. Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека. В общей сложности 2 человека погибли, 15 ранены.

Харьковская область: враг начал обстрел еще до рассвета. Один человек погиб, девять получили ранения, медики оказывают помощь на месте.

Фото: Пресс-служба МВД Украины

Запорожская область: оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья. Один человек погиб, 10 ранены.

Напомним, Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Обо всех подробностях читайте в новости. Воздушные силы вместе с Силами обороны Украины уничтожили 27 ударных БПЛА Shahed и 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55.

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