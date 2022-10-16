Более 100 "прилетов" на Сумщине и ракетная атака Николаевщины: какая ситуация в регионах 16 октября

Ночь против 16 октября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно. Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасщине, Полтавщине, Черниговщине, Кировоградщине, Житомирщине и Киевщине.

Запорожская область

Сегодня ночью враг попал двумя ракетами в школу села Воздвиженовка Пологовского района. Учебное заведение разрушено почти все. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушения подверглись также частные дома вокруг.

Также ракетами была разрушена школа в селе Доброполье. Пострадавших нет. Подробная информация о последствиях уточняется.

Сумщина

За прошедшие сутки в области было восемь обстрелов из артиллерии и минометов – 104 "прихода" и один авиаудар – шесть ракет. Враг обстрелял Белопольскую, Шалыгинскую, Великописаревскую, Краснопольскую, Эсманскую, Речковскую громады. По предварительным данным – без жертв.

Черниговская область

За сутки – три обстрела из артиллерии и минометов по Черниговскому и Новгород-Северскому районам. Предварительно – без потерь и разрушений.

Днепропетровщина

Под вражеским огнем Никопольский район. Россияне били ночью "Градами" и тяжелой артиллерией по двум громадам – Никопольской и Марганецкой.

В Никополе ранен 47-летний мужчина. В городе повреждены почти 30 многоэтажных и частных домов, 13 хозяйственных построек, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших.

Харьковщина

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты рядом с линией столкновения и границей с РФ в Чугуевском, Харьковском, Изюмском и Купянском районах. За сутки с ранением госпитализированы два человека.

В области продолжаются разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 555 взрывоопасных предметов.

Луганщина

Вдоль линии столкновения силы обороны за прошедшие сутки нанесли 32 авиаудара. Подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также восемь позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, семь объектов ПВО противника и другие военные цели.

Донетчина

Ночью – артобстрелы вдоль линии фронта.

На деоккупированных территориях работают ГСЧС, Укрпочта развозит разовую денежную помощь жителям деоккупированных территорий, постоянно работают работники Нацполиции и ВСП. За минувшие сутки в Донецкой области один погибший, трое раненых.

Николаевщина

По информации ОК "Юг", за прошедшие сутки враг атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса "Бастион" одной крылатой ракетой типа "Оникс" из временно оккупированного Крыма. Без потерь.

Вчера во время вражеских обстрелов Воскресенской громады получил ранения один человек. Также за прошедшие сутки – обстрелы окрестностей Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Вечером обстрелам подверглась Широковская громада. В результате зафиксированы значительные повреждения трех домов, хозяйственных сооружений и гаражей. Также были попадания по открытым территориям и дорогам. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской громады.

Херсонщина

Продолжаются активные боевые действия. На временно оккупированных территориях военные РФ усиливают фильтрационные мероприятия – тщательно проверяют содержимое телефонов и других гаджетов, проводят детальный обыск автомобилей, личных вещей, врываются в дома.

Враг наносил огневое поражение войскам ВСУ с применением авиации, РСЗО, артиллерии, минометов вдоль линии боевого столкновения. Штурмовой авиацией враг шесть раз атаковал направление Давидова Брода.

ВСУ уничтожили российский вертолет, который пытался нанести авиационных ударов по нашим позициям в Херсонской области.

Под вражеским огнем оказался Бериславский район. Мирные села, прилегающие к линии столкновения, оккупанты массированно обстреляли из "Градов", тяжелой артиллерии и минометов. Имеются разрушения гражданской инфраструктуры и погибшие среди мирного населения.

Продолжается работа на освободившихся территориях области.

Энергетики продолжают работать на линиях, питающих Высокополье, Нововоронцовку, Осокоровку и Новую Калугу. Продолжают работу взрывотехники.

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