Более 100 "прилетов" в Сумской области и артиллерийский обстрел Луганщины: ситуация в регионах на утро 15 августа

За минувшие сутки массированному ракетному обстрелу подверглись Сумщина и Харьковщина, а в Херсонской области продолжаются "проверки" гаражей и квартир херсонцев.

Об этом говорится в оперативной сводке из регионов.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Сумщина

Утром 15 августа – минометный обстрел Середино-Будской громады, не менее 15 "прилетов". Обстрел продолжается с 7 утра. Последствия уточняются.

Вчера за день россияне совершили 11 обстрелов приграничных громад области – Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Хотинской. Более 100 "прилетов".

Днепропетровщина

Враг ударил по Синельниковскому и Никопольскому районам. Никопольский обстреляли из "Градов". В Никополе есть разрушение цехов, складов и админзданий на промышленном предприятии. Без пострадавших.

В Марганецкой громаде – без разрушений и пострадавших. В Покровской громаде из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших.

В Синельниковский район прилетели четыре вражеских ракеты. Разрушен объект социальной инфраструктуры. Детали выясняются.

Одну вражескую ракету сбили над Днепропетровщиной.

Харьковщина

Из российского Белгорода выпустили ночью более 10 ракет по Харьковщине. В Харькове – попадание в одно из гражданских предприятий, возник пожар. Без пострадавших.

По области ночью зафиксировали попадания ракет в Мерефе. Снаряд попал в землю на территории одного из гражданских предприятий, другие попадания устанавливаются.

Накануне ночью зафиксировали также ракетный удар в Чугуеве.

Обстрелы в течение суток подвергались Чугуевщине, Изюмскому району, возникали пожары на складских помещениях, оккупанты попадали по свалкам, лесополосам, хозяйственным сооружениям.

Луганщина

На линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны три населенных пункта.

Также выпущено семь ракет. Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть – из минометов. Совершены четыре танковых наступления.

Донетчина

Ночью – обстрел Константиновки, центральной части Славянска, массированный артобстрел старой части и центра Авдеевки.

За сутки из артиллерии, РСЗО "Смерч", "Град", ЗРК "С-300" обстреляны Николаевка, Бахмут, Угледар, Красногоровка, Авдеевка, Константиновка, пгт Большая Новоселка, с. Андреевка, пгт Райгородок, пгт Нью-Йорк, с. Галицыновка, с. Карловка, с. Первомайское, с. Ласточкино, с. Георгиевка.

Повреждены три многоэтажки, 28 частных жилых домов, помещение Славянской ТЭС, фильтровальная станция КП "Вода Донбасса", два гражданских автомобиля, гараж, ангар. За сутки по области трое погибших, 13 раненых гражданских.

Николаевщина

Ночью Николаев испытал вражеские обстрелы, в результате которых повреждено учебное заведение. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

Также ночью враг обстрелял с. Котлярово Шевченковской громады. Информация о последствиях уточняется.

Вчера в течение дня, вечером и сегодня утром – обстрелы за пределами с. Широкое Широковской громады. Повреждены сельхозпостройки в домохозяйствах. Пострадавших нет.

Ночью также обстрелы подверглись с. Поляна Широковской громады, повреждены жилые дома и гаражи.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, находящиеся на линии разграничения.

Херсонщина

Прошедшие сутки на Херсонщине были громкими, жители областного центра слышали автоматные очереди, впоследствии произошел очередной точный удар ВСУ по Антоновскому мосту.

Ситуация остается сложной по всей области и областном центре в частности. Продолжаются "проверки" гаражей и квартир херсонцев.

Более 50% жителей области вынуждены были выехать на подконтрольную Украине территорию. В сотрудничестве Херсонской и Запорожской ОВА и Министерства реинтеграции в Запорожье открыли хаб для переселенцев из Херсона "Я — Херсон".

Напомним, в Полтаве судят корректировщика обстрелов РФ по Кременчугу.

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