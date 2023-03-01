Более 100 "прилетов" за сутки: оккупанты обстреляли семь общин Сумской области

Во вторник, 28 февраля, захватчики атаковали семь общин в Сумской области. В регионе зафиксировали 106 "прилетов".

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Великописаревская община: с вражеского БПЛА на частный жилой дом в селе Александровка сбросили два взрывных снаряда типа ВОГ.

Шалыгинская община: в селе Стариковое повреждены 4 жилых дома (один из них разрушен; в двух — выбиты окна; еще у одного — выбиты окна и осколками повреждена стена).

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В Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Краснопольской, Эсманской общинах – без последствий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 28 февраля сообщил о повышении интенсивности боев на Бахмутском направлении.

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