Более 100 российских оккупантов отказались возвращаться на войну в Украину

Оккупанты из Мурманской области не захотели возвращаться на войну. Их отправили домой.
Более 100 российских военных из 200-й отдельной мотострелковой бригады, уже воевавшей в Украине, отказались возвращаться на территорию нашего государства.
Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.
"Личный состав 200-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) после выполнения служебно-боевых заданий во время проведения "специальной военной операции" на территории Украины больше не желает участвовать в боевых действиях. Более 100 военнослужащих бригады отказались от дальнейшей участия в "специальной военной операции", – отметим Цымбалюк.
Оккупантов отправили из полевого лагеря на территории Белгородской области РФ домой в Печенгу (Мурманская область).
Ранее Роман Цымбалюк рассказал, что военнослужащие РФ убегают из учебных полигонов, чтобы не воевать в Украине.
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