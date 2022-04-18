Более 100 российских оккупантов отказались возвращаться на войну в Украину

Более 100 российских оккупантов отказались возвращаться на войну в Украину

Оккупанты из Мурманской области не захотели возвращаться на войну. Их отправили домой.

Более 100 российских военных из 200-й отдельной мотострелковой бригады, уже воевавшей в Украине, отказались возвращаться на территорию нашего государства.

Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.

"Личный состав 200-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) после выполнения служебно-боевых заданий во время проведения "специальной военной операции" на территории Украины больше не желает участвовать в боевых действиях. Более 100 военнослужащих бригады отказались от дальнейшей участия в "специальной военной операции", – отметим Цымбалюк.

Оккупантов отправили из полевого лагеря на территории Белгородской области РФ домой в Печенгу (Мурманская область).

Ранее Роман Цымбалюк рассказал, что военнослужащие РФ убегают из учебных полигонов, чтобы не воевать в Украине.

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