Более 100 тысяч мин изымают с фронта: некоторым бригадам замену так и не предоставили – Бутусов

После обнаружения партии бракованных минометных снарядов их начали изымать с фронта.

Однако, как отмечает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем YouTube-канале, новых боеприпасов некоторым бригадам так и не предоставили.

"На 2024 год на программу производства минометных выстрелов по нашим данным государство выделило около 25 млрд грн. Было проведено планирование распределения этих средств. За эту программу производства боеприпасов, минометных выстрелов, отвечал Александр Камышин – министр стратегической промышленности, являющийся советником президента Владимира Зеленского", – рассказал журналист.

По словам Бутусова, проблема касается примерно 1,9 миллионов минометных выстрелов.

ВСУ поставили бракованные мины / Фото: ТСН.ua

"Качество этих минометных выстрелов за 25 млрд мы сейчас видим. Это реальная диверсия. Я впервые обнародовал информацию об этих мини 6 ноября. Это была первая публикация. Надо отдать должное, после этого видео действительно начались комиссии, проверки, служебные расследования, началась крупная бюрократическая работа. Какие-то мины в одной из бригад изъяли, но новых мин не дали", – подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

Он добавил, что сейчас с фронта отзывают более 100 тысяч мин. Как отметил Юрий Бутусов, на одном из участков фронта пришлось изъять мины в 7 бригад, в которых зафиксировали массовые несрабатывания мин.

Напомним, что в Украине распространяется скандал вокруг боеприпасов калибра 120 миллиметров, которые не взрываются и не долетают до вражеских позиций.

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