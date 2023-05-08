Более 100 взрывов за сутки: оккупанты обстреляли восемь общин Сумской области

Россияне били из минометов и ствольной артиллерии.
В воскресенье, 7 мая, оккупанты обстреляли восемь общин Сумской области. Зафиксировано 16 обстрелов и более 106 взрывов за сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Белопольская община: враг бил из минометов (16 взрывов) и ствольной артиллерии (5 взрывов). Произошло возгорание частного домовладения.
- Середино-Будская община: обстрел из ствольной артиллерии (15 взрывов) по городу Середина-Буда. Повреждены 2 квартиры в многоквартирном доме и складское помещение.
- Великописаревская община: россияне сбросили 20 мин.
- Юнакиевская община: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии – 5 взрывов.
- Новослободская община: враг бил из минометов – 5 взрывов.
- Краснопольская община: обстрел из ствольной артиллерии – 7 взрывов.
- Зноб-Новгородская община: обстрел из ствольной артиллерии – 17 взрывов. В пгт Зноб-Новгородское повреждена линия электропередач, три частных дома и частный автомобиль.
- Эсманская община: россияне били из артиллерии – 16 взрывов.
Ранее мы сообщали, что россияне нанесли удар по Сумской области управляемыми авиабомбами, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек.
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