Более 100 взрывов за сутки: оккупанты обстреляли восемь общин Сумской области

Россияне били из минометов и ствольной артиллерии.

В воскресенье, 7 мая, оккупанты обстреляли восемь общин Сумской области. Зафиксировано 16 обстрелов и более 106 взрывов за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольская община: враг бил из минометов (16 взрывов) и ствольной артиллерии (5 взрывов). Произошло возгорание частного домовладения.

Середино-Будская община: обстрел из ствольной артиллерии (15 взрывов) по городу Середина-Буда. Повреждены 2 квартиры в многоквартирном доме и складское помещение.

Великописаревская община: россияне сбросили 20 мин.

Юнакиевская община: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии – 5 взрывов.

Новослободская община: враг бил из минометов – 5 взрывов.

Краснопольская община: обстрел из ствольной артиллерии – 7 взрывов.

Зноб-Новгородская община: обстрел из ствольной артиллерии – 17 взрывов. В пгт Зноб-Новгородское повреждена линия электропередач, три частных дома и частный автомобиль.

Эсманская община: россияне били из артиллерии – 16 взрывов.

Ранее мы сообщали, что россияне нанесли удар по Сумской области управляемыми авиабомбами, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек.

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