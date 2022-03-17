Более 1000 мужчин пытались убежать от призыва: некоторые избрали довольно необычные способы

Беглецы заплатили 14 тысяч долларов, но все равно отправятся защищать Родину.
С начала текущего месяца, пограничники зафиксировали 1109 попыток убежать от призыва. Мужчины пытались бежать за границу, чтобы не попасть в армию.
Некоторые из них выбрали необычный способ. Недавно пограничники поймали мужчин, пытавшихся переправиться через Днестр на лодке. Об этом сообщается на Facebook-странице Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которым временно ограничили выезд за границу.
Два гражданина Украины нашли себе помощника в Молдове, который за 14 тысяч долларов поможет им попасть на территорию Молдовы и убежать от армии. Для этого молдованин должен был на резиновой лодке переправить уклонистов через Днестр.
Но план не сработал, предпринимателя задержали и изъяли деньги, а на украинцев наложили админпротоколы и после суда они отправятся в армию.
Напомним, что недавно девушка пыталась перевезти через границу своего супруга, спрятав его в бейби-боксе.
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