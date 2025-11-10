ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

Более 1000 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил потери РФ

По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1152160 человек личного состава.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Оккупанты и дальше теряют живую силу и технику в войне против Украины. За прошедшие сутки ВСУ на фронте ликвидировали еще 1090 захватчиков.

Об этом 10 ноября сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 152 160 (+1 090) человек

  • танков — 11 342 (+7)

  • боевых бронированных машин — 23 552 (+7)

  • артиллерийских систем — 34 349 (+9)

  • РСЗО — 1 538

  • средства ПВО — 1 239

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 79 425 (+57)

  • крылатые ракеты — 3 926

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 66 957 (+77)

  • специальная техника — 3 993

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рекордных потерях российских оккупационных войск, зафиксированных в октябре. По его словам, только благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) было подтверждено уничтожение 25 тысяч российских солдат («двухсотых»).

Дата публикации
Количество просмотров
113
