Более 1000 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил потери РФ

Оккупант / © Associated Press

Реклама

Оккупанты и дальше теряют живую силу и технику в войне против Украины. За прошедшие сутки ВСУ на фронте ликвидировали еще 1090 захватчиков.

Об этом 10 ноября сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 152 160 (+1 090) человек

танков — 11 342 (+7)

боевых бронированных машин — 23 552 (+7)

артиллерийских систем — 34 349 (+9)

РСЗО — 1 538

средства ПВО — 1 239

самолетов — 428

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 79 425 (+57)

крылатые ракеты — 3 926

корабли/катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 66 957 (+77)

специальная техника — 3 993

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рекордных потерях российских оккупационных войск, зафиксированных в октябре. По его словам, только благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) было подтверждено уничтожение 25 тысяч российских солдат («двухсотых»).