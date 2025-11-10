- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 1 мин
Более 1000 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил потери РФ
По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1152160 человек личного состава.
Оккупанты и дальше теряют живую силу и технику в войне против Украины. За прошедшие сутки ВСУ на фронте ликвидировали еще 1090 захватчиков.
Об этом 10 ноября сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 152 160 (+1 090) человек
танков — 11 342 (+7)
боевых бронированных машин — 23 552 (+7)
артиллерийских систем — 34 349 (+9)
РСЗО — 1 538
средства ПВО — 1 239
самолетов — 428
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 79 425 (+57)
крылатые ракеты — 3 926
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 66 957 (+77)
специальная техника — 3 993
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рекордных потерях российских оккупационных войск, зафиксированных в октябре. По его словам, только благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) было подтверждено уничтожение 25 тысяч российских солдат («двухсотых»).