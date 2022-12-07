Более 1000 ракет и снарядов атаковали энергосистему Украины: в "Укрэнерго" описали последствия

Россия во время обстрелов энергообъектов Украины выпустила более 1000 ракет и снарядов, в результате чего энергосистема нанесла большой ущерб.

Об этом председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил в ходе дискуссии по стабилизации и восстановлению Украины 7 декабря.

"Мы уже пережили массированные атаки агрессора. Эти атаки являются наибольшим ударом по электросети, который когда-либо видело человечество. Более 1000 снарядов и ракет было выпущено по электрообъектам и линиям, в частности по подстанциям. К сожалению, эти атаки нанесли большой ущерб Украине и нашей системе", – рассказал Кудрицкий.

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Он отметил, что теперь у Украины есть большой дефицит генерирующих мощностей, а соответственно и электроэнергии в системе. Особенно это чувствуется в первые четыре дня после массированных атак, пока система восстанавливает способность вырабатывать электроэнергию.

Глава "Укрэнерго" добавил, что даже после возобновления энергосистемы не может полностью обеспечить потребности Украины в электроэнергии. Именно с этим и связаны отключения света как у бытовых потребителей, так и у бизнеса.

В то же время Кудрицкий проинформировал о разработанном "Укрэнерго" плане по сохранению системы интегрированной на протяжении зимы в условиях дальнейших атак. Для этого необходимо оборудование для восстановления жизнеспособности системы.

"В мире нет большого запаса сложного электрического оборудования. Мы ищем разные типы оборудования во всем мире, на каждом континенте, и мы проводим переговоры с сотнями компаний во всем мире, чтобы как можно быстрее нам было доставлено все, что доступно", – рассказал о ситуации глава "Укрэнерго".

Он также заявил о необходимости создания финансового механизма, позволяющего импортировать электроэнергию в Украину из ЕС.

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В то же время Кудрицкий сообщил, что "система все еще работает, она интегрирована, не развалилась и не разобщена". Компания делает все, чтобы поддерживать работоспособность системы.

Напомним, в результате последнего массированного ракетного удара со стороны РФ по Украине 5 декабря были попадания как в объекты генерации, так и в подстанции. Тогда страна-агрессор выпустила около 70 ракет, 60 из которых удалось сбить. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что самая сложная ситуация в трех областях: Киевской, Винницкой и Одесской.

Накануне Кудрицкий сообщил, что необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться к плановым отключениям электроэнергии в Украине. Это может произойти до конца недели.

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