Более 1064 ребенка пострадало в Украине в результате вооруженной агрессии России

Больше всего детей пострадало в Донецкой и Харьковской областях.

С начала полномасштабной войны России против Украины более 1064 детей пострадали от рук оккупантов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По состоянию на утро 7 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 361. Выросло количество раненых – более 703.

Больше всего пострадало детей в Донецкой – 371, Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 59, Херсонской – 55, Запорожской областях – 40.



5 августа в результате обстрела Березнеговатского района Николаевской области получила ранение 17-летняя девушка.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 – разрушены полностью.

Напомним, россияне похищают детей с оккупированных территорий: какая участь ожидает маленьких украинцев под влиянием страны-террориста.

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