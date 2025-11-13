ТСН в социальных сетях

Более 1100 оккупантов и 9 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Россия потеряла еще 1180 военных, а также 141 дрон — свежая статистика от Генштаба ВСУ.

Армия России

Армия России / © Associated Press

Оккупанты и дальше продолжают терять свою технику и личный состав в войне с Украиной. На утро четверга, 13 ноября 2025 года, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные об ориентировочных боевых потерях российских войск с начала полномасштабного вторжения (24.02.2022).

Об этом сообщили в соцсетях Генштаба ВСУ.

За последние сутки украинские защитники нанесли врагу значительные потери, в частности:

  • Личный состав: +1180 оккупантов.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 141 единица.

  • Автомобильная техника и автоцистерны: 88 единиц.

  • Боевые бронированные машины: +11 единиц.

  • Артиллерийские системы: +9 единиц.

  • Танки: +2 единицы.

  • Средства ПВО: +2 единицы.

  • Специальная техника: +2 единицы.

Общие ориентировочные потери противника с 24.02.2022 по 13.11.2025 составили:

Общие ориентировочные потери противника с 24.02.2022 по 13.11.2025. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, россияне пользуются плохой видимостью из-за туманов и осадков на Покровском направлении и пытаются затянуть как можно больше сил в Покровск.

Ранее сообщалось, что захватчики не установили свой контроль над городом Покровск, оперативного оцепления группировки Сил обороны Украины нет.

