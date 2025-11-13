- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 342
- Время на прочтение
- 1 мин
Более 1100 оккупантов и 9 артсистем: Генштаб обновил потери РФ
Россия потеряла еще 1180 военных, а также 141 дрон — свежая статистика от Генштаба ВСУ.
Оккупанты и дальше продолжают терять свою технику и личный состав в войне с Украиной. На утро четверга, 13 ноября 2025 года, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные об ориентировочных боевых потерях российских войск с начала полномасштабного вторжения (24.02.2022).
Об этом сообщили в соцсетях Генштаба ВСУ.
За последние сутки украинские защитники нанесли врагу значительные потери, в частности:
Личный состав: +1180 оккупантов.
БПЛА оперативно-тактического уровня: 141 единица.
Автомобильная техника и автоцистерны: 88 единиц.
Боевые бронированные машины: +11 единиц.
Артиллерийские системы: +9 единиц.
Танки: +2 единицы.
Средства ПВО: +2 единицы.
Специальная техника: +2 единицы.
Общие ориентировочные потери противника с 24.02.2022 по 13.11.2025 составили:
Напомним, россияне пользуются плохой видимостью из-за туманов и осадков на Покровском направлении и пытаются затянуть как можно больше сил в Покровск.
Ранее сообщалось, что захватчики не установили свой контроль над городом Покровск, оперативного оцепления группировки Сил обороны Украины нет.