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Более 1100 окупантов менее чем за неделю: Зеленский – о безумных потерях РФ под Бахмутом

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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193
Время на прочтение
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Более 1100 окупантов менее чем за неделю: Зеленский – о безумных потерях РФ под Бахмутом

Фото: president.gov.ua

Кроме того, у россиян – как минимум полторы тысячи санитарных потерь.

Менее чем за одну неделю – с 6 марта – только на одном Бахмутском направлении украинские защитники уничтожили более 1100 окупантов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 12 марта.

По его словам, эта цифра – безвозвратные потери России именно под Бахмутом.

"Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь – это ранения, несовместимые для них с продолжением боев", – отметил глава государства.

Также наши защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и сожгли более десяти российских складов боеприпасов.

Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Бахмут нужно удержать, чтобы выиграть время для весеннего контрнаступления.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в Бахмуте бои продолжаются уже в самом городе.

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Дата публикации
Просмотры
193
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