Более 1100 окупантов менее чем за неделю: Зеленский – о безумных потерях РФ под Бахмутом

Кроме того, у россиян – как минимум полторы тысячи санитарных потерь.

Менее чем за одну неделю – с 6 марта – только на одном Бахмутском направлении украинские защитники уничтожили более 1100 окупантов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 12 марта.

По его словам, эта цифра – безвозвратные потери России именно под Бахмутом.

"Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь – это ранения, несовместимые для них с продолжением боев", – отметил глава государства.

Также наши защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и сожгли более десяти российских складов боеприпасов.