Более 1100 окупантов менее чем за неделю: Зеленский – о безумных потерях РФ под Бахмутом

Кроме того, у россиян – как минимум полторы тысячи санитарных потерь.
Менее чем за одну неделю – с 6 марта – только на одном Бахмутском направлении украинские защитники уничтожили более 1100 окупантов.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 12 марта.
По его словам, эта цифра – безвозвратные потери России именно под Бахмутом.
"Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь – это ранения, несовместимые для них с продолжением боев", – отметил глава государства.
Также наши защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и сожгли более десяти российских складов боеприпасов.
Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Бахмут нужно удержать, чтобы выиграть время для весеннего контрнаступления.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в Бахмуте бои продолжаются уже в самом городе.
Читайте также:
- При обстреле накрыл собой сына: в Киеве попрощались с защитниками Бахмута – Олегом и Никитой Хомюками
- "Оккупанты уже подлезли рядом": пограничники рассказали о ситуации на Бахмутском направлении
- Вблизи Бахмута погиб легендарный "Да Винчи"