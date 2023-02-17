Более 120 "прилетов": Россия атаковала из разного оружия 7 громад Сумщины

В одной из громад есть "приллеты" в районе железнодорожного вокзала и жилых массивов.

Российские войска обстреляли семь территориальных громад Сумской области 17 февраля, во время чего было зафиксировано более 120 "прилетов".

Об этом сообщила Сумская ОВА.

Там отметили, что с территории РФ по области было выпущено три ракеты. Одну вражесакую цель уничтожило украинское ПВО, еще две ракеты типа "С-300" нанесли удары по пгт Краснополье. Ударом повреждены окна в одном из зданий громады.

В течение дня оккупанты устроили обстрелы семи территориальных громад области: Эсманьской, Юнаковской, Хотинской, Краснопольской, Белопольской, Глуховской, Зноб-Новгородской. Было зафиксировано более 120 "прилетов".

Так, в Эсманьской громаде утром зафиксирован обстрел, вероятно из артиллерии. Было семь "прилетов". После обеда оккупанты сбросили в громаде еще две мины.

В Юнаковской громаде россияне устроили обстрел сначала из минометов — 16 "прилетов", а впоследствии совершили также артобстрел — пять "прилетов".

По Хотинской громаде враг запустил в течение дня 28 мин.

В Краснопольской громаде ориентировочно из миномета было обстреляно одно из сел – "12 прилетов". Впоследствии из миномета оккупанты вдрили по другому селу – три "прилета". После обеда захватчики устроили с территории РФ артобстрел по поселку Краснополье. Там зафиксирован один "прилет" в районе железнодорожного вокзала и один "прилет" в районе жилых массивов (огороды местных жителей). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По Белопольской громаде россияне били из миномета — девять "прилетов".

В Глуховской громаде враг устроил обстрел предварительно из РСЗО – 30 "прилетов".

В Зноб-Новгородской громаде оккупанты с территории России били из артиллерии — восемь "прилетов".

Напомним, в Генштабе ВСУ предупредили 17 февраля, что остается очень высокой угроза последующих российских ракетных ударов по всей территории Украины.

Заметим, ранее в Сумской ОВА опровергли информацию о том, что вблизи границы Украины возле границ этой области россияне сконцентрировали большую группировку войск.

Карта войны на 17 февраля: враг обстреливает мирное население и пытается пробить оборону ВСУ

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