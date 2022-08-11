Более 120 прилетов за ночь: на Днепропетровщине показали последствия атаки России (фото)

Россия в ночь на 11 августа обстреляла четыре района Днепропетровщины.

Больше всего пострадал Никополь, там зафиксировали 120 прилетов. Повреждены 39 многоквартирных домов.

Руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко показал последствия атаки РФ.

"В городе Никополь ординці продолжают воевать с мирными жителями. Огнем РСЗО поражены тридцать девять многоквартирных жилых домов. Семь человек пострадали. К сожалению, не обошлось без жертв — три человека погибли", — написал он.

Фото: Евгений Евтушенко

Фото: Евгений Евтушенко

Фото: Евгений Евтушенко

Фото: Евгений Евтушенко

Фото: Евгений Евтушенко

Фото: Евгений Евтушенко

Фото: Евгений Евтушенко

Фото: Евгений Евтушенко

Напомним, в Днепровском районе зафиксировали "прилет" ракеты. Масштабы разрушений выясняются.

"ВСУ не оставят без ответа российские обстрелы" – обращение Зеленского за 10 августа

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