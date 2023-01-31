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Более 127 тысяч оккупантов ликвидировано: в Генштабе подсчитали общие потери РФ с начала войны

Более 127 тысяч оккупантов ликвидировано: в Генштабе подсчитали общие потери РФ с начала войны

Фото: Associated Press

ВСУ ликвидировали 850 оккупантов в сутки.

По состоянию на 31 января в войне против Украины Россия потеряла около 127 500 своих военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 127 500 (+850)
  • танков ‒ 3201
  • боевых бронированных машин — 6378 (+9)
  • артиллерийских систем – 2197 (+1)
  • РСЗО — 454 (+1)
  • средства ПВО — 221
  • самолетов — 293
  • вертолетов — 284
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+4)
  • крылатые ракеты — 796
  • корабли /катера — 18
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5048 (+7)
  • специальная техника — 200 (+1)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 3 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

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