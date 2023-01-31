Более 127 тысяч оккупантов ликвидировано: в Генштабе подсчитали общие потери РФ с начала войны

ВСУ ликвидировали 850 оккупантов в сутки.
По состоянию на 31 января в войне против Украины Россия потеряла около 127 500 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 127 500 (+850)
- танков ‒ 3201
- боевых бронированных машин — 6378 (+9)
- артиллерийских систем – 2197 (+1)
- РСЗО — 454 (+1)
- средства ПВО — 221
- самолетов — 293
- вертолетов — 284
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+4)
- крылатые ракеты — 796
- корабли /катера — 18
- автомобильной техники и автоцистерн — 5048 (+7)
- специальная техника — 200 (+1)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 3 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.
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