Более 1,4 миллиона убитыми и ранеными: в НАТО назвали потрясающие масштабы потерь армии РФ

Россия потеряла в войне более 1,4 миллиона военных / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В июне 2026 года представители Североатлантического альянса обнародовали новые данные об огромных российских потерях в войне против Украины. Несмотря на то, что вражеская армия уже потеряла более 1,4 миллиона солдат, глава Кремля Владимир Путин остается совершенно непоколебимым в своих захватнических стремлениях.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника НАТО.

Огромные потери и ситуация на поле боя

По подсчетам западного чиновника, Россия понесла от 1,3 до 1,45 миллиона общих потерь, из которых около полумиллиона составляют ликвидированные оккупанты. Хотя враг в этом году сохранял инициативу на фронте, его локальные успехи были гораздо менее стабильными и последовательными.

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Представитель альянса также подчеркнул, что экономическая ситуация в государстве-агрессоре продолжает стремительно ухудшаться.

«Кроме того, мы не видим никаких признаков существенных изменений в темпах ведения боевых действий или подготовки к великому российскому наступлению в ближайшее время из-за снижения эффективности российских войск на поле боя», — резюмировал он.

Самые горячие направления и бои за города

Пока российские захватчики продолжают действовать с чрезвычайно высокой интенсивностью почти по всей линии столкновения. Особенно тяжелой остается ситуация в Покровском направлении, где вражеские подразделения стремятся закрепить достижения и продвигаться в сторону Доброполья.

В то же время оккупационные войска пытаются взять под свой полный контроль Константиновку, где в обозримом будущем ожидаются тяжелые городские бои. При этом способность украинских защитников осуществлять поставки серьезно подрывается из-за вражеских беспилотников, в то время как на Запорожском направлении продвижение россиян остаются минимальными.

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Напомним, Украина нашла уязвимое место российской армии, и эффект уже заметен на фронте. Силы обороны все активнее отражаются на российской логистике в тылу с целью перерезать поставки армии РФ и уменьшить ее способность наступать.

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