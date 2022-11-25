Более 15 тысяч человек пропали без вести во время войны в Украине — ICMP

Пока неизвестно, сколько людей были насильственно перемещены, содержатся под стражей в России, живы и разлучены со своими семьями.

Директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей заявил, что во время войны в Украине пропали без вести уже более 15 тысяч человек.

Об этом пишет Reuters.

Он отметил, что неизвестно, сколько людей были насильственно перемещены, содержатся под стражей в России, разлучены со своими семьями, или умерли и похоронены в импровизированных могилах.

По словам Холлидея, цифра 15 тысяч консервативна, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам украинской власти, погибли или пропали без вести 25 тысяч человек.

"Цифры огромные, и проблемы, с которыми сталкивается Украина, огромны", – сказал директор комиссии.

Он считает, что процесс расследования дел пропавших без вести в Украине продлится годами даже после прекращения боевых действий.

"Сейчас главное — принять все необходимые меры, чтобы обеспечить идентификацию как можно большего числа лиц. Подавляющее большинство пропавших без вести и погибших являются жертвами военных преступлений, поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности", — добавил Холлидей.

Ранее сообщалось, что с начала российского полномасштабного вторжения в Украину считаются пропавшими без вести 236 детей.

Война изменила все: как ищут пропавших без вести - Екатерина Осадчая

Читайте также: