Более 150 ”прилетов" за сутки: россияне разрушили офис агрофирмы на в Сумской области

Оккупанты снова обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области.
В среду, 15 марта, россияне атаковали четыре общины в Сумской области. В регионе зафиксировали 161 "прилет". Враг бил из минометов и артиллерии.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Хотинская община: в результате минометных обстрелов разрушен офис агрофирмы (прямое попадание).
- Шалыгинская община: из-за минометных обстрелов сгорела частная хозяйственная постройка.
- Краснопольская община: россияне били из артиллерии.
- Новослободская община: зафиксирован артиллеристский обстрел.
В настоящее время оперативная обстановка в приграничных населенных пунктах региона контролируемая. Формирования вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.
Ранее мы сообщали, что захватчики обстреляли Днепропетровскую область. В результате очередной атаки россиян погибли две женщины. Также повреждены жилые дома.
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