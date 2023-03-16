Более 150 ”прилетов" за сутки: россияне разрушили офис агрофирмы на в Сумской области

В среду, 15 марта, россияне атаковали четыре общины в Сумской области. В регионе зафиксировали 161 "прилет". Враг бил из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Хотинская община: в результате минометных обстрелов разрушен офис агрофирмы (прямое попадание).

Шалыгинская община: из-за минометных обстрелов сгорела частная хозяйственная постройка.

Краснопольская община: россияне били из артиллерии.

Новослободская община: зафиксирован артиллеристский обстрел.

В настоящее время оперативная обстановка в приграничных населенных пунктах региона контролируемая. Формирования вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Ранее мы сообщали, что захватчики обстреляли Днепропетровскую область. В результате очередной атаки россиян погибли две женщины. Также повреждены жилые дома.

Ракетами С-300 по центру города: россияне обстреляли Краматорск – есть погибший человек и раненые

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