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Более 150 ”прилетов" за сутки: россияне разрушили офис агрофирмы на в Сумской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Более 150 ”прилетов" за сутки: россияне разрушили офис агрофирмы на в Сумской области

В Сумской области за сутки произошел 161 "прилет" / Фото: Сумская ОВА

Оккупанты снова обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области.

В среду, 15 марта, россияне атаковали четыре общины в Сумской области. В регионе зафиксировали 161 "прилет". Враг бил из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Хотинская община: в результате минометных обстрелов разрушен офис агрофирмы (прямое попадание).
  • Шалыгинская община: из-за минометных обстрелов сгорела частная хозяйственная постройка.
  • Краснопольская община: россияне били из артиллерии.
  • Новослободская община: зафиксирован артиллеристский обстрел.

В настоящее время оперативная обстановка в приграничных населенных пунктах региона контролируемая. Формирования вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Ранее мы сообщали, что захватчики обстреляли Днепропетровскую область. В результате очередной атаки россиян погибли две женщины. Также повреждены жилые дома.

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Дата публикации
Просмотры
259
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