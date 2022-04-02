Более 150 спасенных жизней: в Ирпене мужчина под обстрелами спасает брошенных домашних животных (фото и видео)

Более 150 спасенных жизней: в Ирпене мужчина под обстрелами спасает брошенных домашних животных (фото и видео)

Герой рискует своей жизнью под обстрелами, чтобы помочь беспомощным животным.

В Ирпене на Киевщине местный житель Алексей Суровцев во время войны спасает домашних животных, которых бросили хозяева. На счету мужчины уже более 150 спасенных жизней – от маленьких хомяков до больших самоедов.

Мужчина называет себя "бородатой котомамулей" и рассказывает о своей работе в Facebook и Instagram.

"Да, опасно! Да, тяжело! Да, страшно! Но когда видишь эти испуганные преданные глаза, то понимаешь, что это не зря! Берегите их и не предавайте", — рассказал Суровцев.

Фото: Алексей Суровцев

Фото: Алексей Суровцев

В Сети герой выкладывает трогательные фото и видеоотчеты. Мужчина кормит голодных животных на улице, освобождает запертых в квартирах, иногда даже приходится взламывать двери ради спасения.

"Киноактер по профессии, Суровцев вот уже более трех недель в бронежилете и каске, но без оружия, разъезжает на своей миниатюрной, почти игрушечной машинке Smart по разгромленному Ирпеню... смертельно рискуя спасает кошечек, собачек, кроликов, хомяков и других домашних животных, в спешке эвакуации оставленных в домах и квартирах Ирпеня", — рассказал Сергей Лоико.

Люди, оставившие животных в Ирпене, связываются с Суровцевым по телефону или через соцсети, приезжают к нему, дают ключи и просят спасти их любимцев.

Фото: Алексей Суровцев

Фото: Алексей Суровцев

Мужчина помогает бесплатно, сейчас живет в Киеве. Его дом в Ирпене пострадал от российских обстрелов.

Суровцев говорит, что после войны откроет приют для животных, которые остались сиротами. Неравнодушные жертвуют герою деньги, сколько могут и хотят.

Фото: Алексей Суровцев

Фото: Алексей Суровцев

"С 8 марта — первый день его смертельной работы, он спас более 150 зверюшек. Им всем повезло. Не дождался Алексея и умер только несчастный кролик", — говорит Лоико.

Суровцев открыл сбор средств для приюта "Асти", куда привозит брошенных животных. Там их кормят, лечат, ищут владельцев.

Если вы хотите помочь животным:

Номер карты – 5168 7422 2609 4435

PayPal – mister.strike@gmail.com

Фото: Алексей Суровцев

Фото: Алексей Суровцев

Фото: Алексей Суровцев

Фото: Алексей Суровцев

Фото: Алексей Суровцев

Фото: Алексей Суровцев

Фото: Алексей Суровцев

Фото: Алексей Суровцев

Напомним, в Сеть попало очень трогательное видео, в котором изображен момент, как украинские военные обнаружили в одном из разрушенных домов в Ирпене крупную черную собаку. Пес очень рад встречи.

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