Более 16 тысяч личного состава и 115 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Более 16 тысяч личного состава и 115 самолетов: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов

Данные уточняются.

По состоянию на 25 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов перевалили уже за 16 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 16 100 человек

танков ‒ 561 ед

боевых бронированных машин ‒ 1625 ед

артиллерийских систем – 291 ед

РСЗО — 90 ед

средства ПВО — 49 ед

самолетов – 115 ед

вертолетов – 125 ед

автомобильной техники — 1089 ед

корабли /катера — 5 ед

цистерн с ГСМ – 72

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53

специальная техника — 18

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 30-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по маньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 25 марта от рук россиян погибли 135 детей.

Читайте также: