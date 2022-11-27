"Более 185 обстрелов и боевые столкновения": в ВСУ рассказали о боях около Авдеевки и Марьинки

Бахмутское и Авдеевское направления в Донецкой области остаются самыми горячими точками на линии фронта.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки Сергей Череватый в эфире телеканала "Эспрессо".

"Авдеевское направление сегодня является одним из самых горячих участков фронта. Возле населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Соледар противник постоянно пытается атаковать наши позиции и прорвать оборону украинской армии. В частности на Бахмутском направлении за сутки было зафиксировано более 185 обстрелов и 20 боевых столкновений военными РФ", — рассказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск также подчеркнул, что противник терпит потери в Донецкой области.

"На Авдеевском направлении за сутки было зафиксировано более 122 обстрелов и 28 боевых столкновений с противником. Именно поэтому эти направления являются одним из самых активных точек на линии фронта. Однако самое главное, что враг понесет большие потери личного состава на этих направлениях. Противнику не удается прорвать нашу оборону около Соледара и Марьинки", — резюмировал он.

Ситуация в Донецкой области

В Донецкой области на Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно. Под Бахмутом и Авдеевкой оккупанты понесут серьезные потери в ежедневных попытках штурма обороны Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан также отметил, что украинские войска в этот дождливый период могут выполнять наступательные действия в двух районах Донецкой области. А смена дождливой погоды на морозную, – дает гораздо больше возможностей ВСУ, в этот период движение может быть гораздо более успешным.

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