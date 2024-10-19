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Более 200 боевых столкновений в сутки: Генштаб сообщил о сложной ситуации на фронте

Более 200 боевых столкновений в сутки: Генштаб сообщил о сложной ситуации на фронте

Ситуация на фронте сложная / Фото: Associated Press

ВСУ держат оборону.

За прошедшие сутки на фронте всего произошло 202 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении враг четырежды совершал наступательные действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 23. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского.

Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часов Яра, Предтечиного и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации – бил КАБами в районе Никифоровки.

При поддержке бомбардировочной авиации враг семь раз атаковал в районах Торецка и Делиевки на Торецком направлении.

За сутки 35 атак отразили украинские защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от Романовки, Селидового, Луча и Михайловки.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Желанне Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка оккупанты 55 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Десять атак противника остановили украинские защитники в районе Новоукраинки и Богоявления на Времивском направлении.

На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции сил обороны в районах Новоданиловки.

Шесть бесполезных попыток захватить позиции украинских защитников за минувшие сутки предпринял противник на Приднепровском направлении.

Оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, разведывает деятельность и артиллерийские обстрелы.

Напомним, оккупанты продвинулись на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области.

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