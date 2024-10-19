Более 200 боевых столкновений в сутки: Генштаб сообщил о сложной ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте всего произошло 202 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении враг четырежды совершал наступательные действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 23. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского.

Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часов Яра, Предтечиного и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации – бил КАБами в районе Никифоровки.

При поддержке бомбардировочной авиации враг семь раз атаковал в районах Торецка и Делиевки на Торецком направлении.

За сутки 35 атак отразили украинские защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от Романовки, Селидового, Луча и Михайловки.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Желанне Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка оккупанты 55 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Десять атак противника остановили украинские защитники в районе Новоукраинки и Богоявления на Времивском направлении.

На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции сил обороны в районах Новоданиловки.

Шесть бесполезных попыток захватить позиции украинских защитников за минувшие сутки предпринял противник на Приднепровском направлении.

Оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, разведывает деятельность и артиллерийские обстрелы.

Напомним, оккупанты продвинулись на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области.

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