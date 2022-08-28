Более 200 домов и школ уже отремонтировано в Киевской области за счет благотворителей, на очереди обустройство укрытий

Север области пятый месяц приходит в себя после деоккупации, средства на ремонт и обустройство укрытий привлекают у благотворителей и международных организаций, говорится в ТСН.

Пленка вместо окон, сквозные дыры в комнатах и изрешеченный от осколков пол - семья Людмилы пятый месяц пытается восстановить разрушенный оккупантами дом. В ее дом, расположенный на центральной улице Демидива попала ракета, когда российские войска пытались дойти до столицы.

«Оно как грохнуло, мужчину накрыло двумя дверями, на сына упала вся крыша. Я очень испугалась, потому что думала, что мамы моей нет», — со слезами рассказывает хозяйка.

72-летнюю Еву Михайловну дочь вытаскивала из окна родительского дома. Ночевать в подвале семья перестала только недавно, когда им помогли перекрыть крыши обоих домов. На очереди замена окон, Людмила надеется успеть к холодам восстановить часть жилого дома.

А еще более десятка укрытий для учащихся в школах обустраивают в общине. Одно из подвальных помещений площадью три тысячи квадратных метров может служить укрытием как для школьников, так и для жителей села Демидов. Работы по обустройству помещения планируют завершить через месяц. В планах привозить детей из других учебных заведений, где нет обустроенных хранилищ, говорит директор лицея.

«Большой объем работ проводится, школа готова начать обучение в очном формате, когда будет обустроено укрытие в школе. 450 детей планируют подвезти детей из других населённых пунктов. С завершением ремонтных работ мы будем рады обеспечить качественный образовательный процесс», – говорит Галина Якименко.

Заменить трубы, обустроить туалеты, провести свет и систему отопления – подрядчики работают практически круглосуточно, чтобы поскорее отремонтировать помещение. Средства на обустройство укрытий в районах, наиболее пострадавших от российского нашествия, предоставила международная организация и благотворительный фонд, который собирает деньги на восстановление Киевщины. «Как мама первоклассницы скажу, если нет укрытия, то нет и учебного заведения. Что касается сметы, то на одно укрытие уходит около 100 тыс. долларов. ЮНИСЕФ рассмотрел наши предложения, они обошли укрытие вместе с нами и избрали подходящие для быстрого восстановления. И мы надеемся, что уже через месяц север Кивищины получит 11 новых укрытий благодаря сотрудничеству с ЮНИСЕФ», — говорит народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.

Нардепка занимается населенными пунктами на севере Киевщины, как только отсюда выгнали оккупантов, на восстановление сотни объектов из своего фонда потратила уже около 3 млн грн.

23 отверстия от пуль у себя на заборе насчитала 84-летняя Мария Григорьевна. Женщина проживает в окрестностях Иванкова. Ее дом обстрелы россиян выдержал, хотя и был значительно разорван. Крыша помогли перекрыть шифером, и окна уже заменили. Женщина, которая за свой век переживает войну во второй раз, верит, что доживет и застанет победу нашей страны над российским врагом. «Верим в победу нашего народа, чтобы было мирно на земле», – говорит женщина.

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