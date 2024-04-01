Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Более 28 тыс. окупантов и 376 танков: какие потери России за март (инфографика)

Более 28 тыс. окупантов и 376 танков: какие потери России за март (инфографика)

Какие потери врага за месяц / Фото: ТСН.ua

Наши защитники уничтожили большое количество вооружения и военной техники окупантов.

В марте Силы обороны уничтожили 28 200 российских окупантов и 5039 единиц вражеского вооружения и военной техники.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Наши защитники уничтожили значительное количество вооружения и военной техники российских войск, в частности:

  • 376 танков,
  • 739 боевых бронированных машин,
  • 976 артиллерийских систем,
  • 23 РСЗО,
  • 53 установки ПВО,
  • 1 корабль,
  • 1546 единиц автотехники,
  • 215 единиц спецтехники.

Кроме того, военные Сил обороны сбили 2 самолета, 963 БПЛА и 145 вражеских ракет.

© Александр Павлюк
Фото: Александр Павлюк

Напомним, что по состоянию на утро 1 апреля 2024 г. ВСУ за все время уничтожили 442 880 солдат армии РФ. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация