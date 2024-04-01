Более 28 тыс. окупантов и 376 танков: какие потери России за март (инфографика)

Наши защитники уничтожили большое количество вооружения и военной техники окупантов.
В марте Силы обороны уничтожили 28 200 российских окупантов и 5039 единиц вражеского вооружения и военной техники.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Наши защитники уничтожили значительное количество вооружения и военной техники российских войск, в частности:
- 376 танков,
- 739 боевых бронированных машин,
- 976 артиллерийских систем,
- 23 РСЗО,
- 53 установки ПВО,
- 1 корабль,
- 1546 единиц автотехники,
- 215 единиц спецтехники.
Кроме того, военные Сил обороны сбили 2 самолета, 963 БПЛА и 145 вражеских ракет.
Напомним, что по состоянию на утро 1 апреля 2024 г. ВСУ за все время уничтожили 442 880 солдат армии РФ. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных.
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