Более 28 тыс. окупантов и 376 танков: какие потери России за март (инфографика)

В марте Силы обороны уничтожили 28 200 российских окупантов и 5039 единиц вражеского вооружения и военной техники.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Наши защитники уничтожили значительное количество вооружения и военной техники российских войск, в частности:

Кроме того, военные Сил обороны сбили 2 самолета, 963 БПЛА и 145 вражеских ракет.

Фото: Александр Павлюк

Напомним, что по состоянию на утро 1 апреля 2024 г. ВСУ за все время уничтожили 442 880 солдат армии РФ. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.