Более 29 тыс. солдат, 1285 танков и 170 вертолетов — Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

Более 29 тыс. солдат, 1285 танков и 170 вертолетов — Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

По состоянию на 22 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 29 тысяч человек. Данные уточняются.

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла 29 050 человек личного состава, 1 285 танков и 3 141 бронированную машину.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 22.05 ориентировочно составили:

личного состава около 29050 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1285 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 3141 (+25) ед;

артиллерийских систем – 599 (+3) ед;

РСЗО – 201 (+0) ед;

средства ПВО – 93 (+0) ед;

самолетов – 204 (+0) ед;

вертолетов – 170 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8);

крылатые ракеты – 107 (+3);

корабли/катера – 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 2194 (+16) ед;

специальная техника – 43 (+0).

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по городам. Широкомасштабное вторжение длится уже 88-й день (война 8 лет).

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