Более 30 детей ожидают спасения из "Азовстали", котра ежедневно обстреливается россиянами — мэр города

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся еще сотни гражданских жителей, среди них - более 30 детей.

Мэр города Вадим Бойченко рассказал, что российские войска не прекращают обстреливать завод из всего, что у них есть.

Об этом рассказал мэр Мариуполя в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 4 мая.

"На сегодняшний день там находится местное население, их сотни. Они еще два месяца назад пришли в эту крепость, спрятались там и ждут спасения. Там тоже есть дети. Там более 30 детей, которые ожидают, что начнется новая переговорная процедура по эвакуации мирного населения", – сказал он.

Мэр добавил, что на сегодняшний день более 100 тысяч местных остаются в осаде оккупантов.

Кроме того, Бойченко выразил надежду, что сегодняшний "зеленый коридор" сработает и мирные жители окажутся на безопасных территориях.

Напомним, на днях удалось эвакуировать 156 гражданских с завода. Сейчас "Азовсталь" штурмуют российские военные. Скрывавшиеся там гражданские рассказывают: убитых и раненых — огромное количество.

Читайте также: