Более 30 млн гектаров территории Украины нуждаются в разминировании - Шмыгаль

Более 30 млн гектаров территории Украины нуждаются в разминировании - Шмыгаль

Украинское правительство будет привлекать международных партнеров, чтобы ускорить процесс очищения украинской земли от взрывоопасных предметов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал разминирование важной задачей, сопровождающей процесс восстановления разрушенных войной украинских территорий.

Об этом он заявил в пятницу, 3 июня, на заседании правительства.

Украинский премьер сообщил, что, по данным Министерства внутренних дел, более 30 млн гектаров территории Украины нуждаются в разминировании.

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“Это только первоначальные оценки. Сейчас наши спасатели провели разминирование 2,7 млн гектаров. Планируем привлекать как можно больше международных партнеров, чтобы ускорить процесс”, — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, министр обороны Колумбии Диего Молано сообщил, что группа специалистов по разминированию отправилась в Европу, где будет обучать украинских военнослужащих. Учения будут проходить в одной из стран НАТО по соседству с Украиной.

Украинские власти уже начали работу над созданием Международного центра разминирования

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