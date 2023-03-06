Более 350 снарядов в сутки: в Херсонской области из-за вражеских обстрелов погибли дети

Снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

В Херсонской области 5 марта из-за обстрелов российской армии погибли три человека, двое из них — дети.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его данным, в сутки российские военные из тяжелой артиллерии и "Градов" 74 раза обстреляли Херсонскую область, выпустили по ней 354 снаряда.

Херсон обстреляли четыре раза, 23 снаряда попали в частные и многоквартирные дома.

В течение суток российская армия атаковала Бериславскую, Новоалександровскую и Тягинскую территориальные громады. В частности, обстреляли Берислав, Змиевку, с.Томарине, Новоалександровку, Михайловку, Гавриловку, Золотую Балку, Тягинку, Ольговку, Львов и Бургунку. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки жителей. Погибших и травмированных нет.

По фактам преступлений российских военных в Херсонской области за двое суток правоохранители открыли 35 уголовных производств, сообщила в Facebook областная полиция.

"В областном центре под ударами врага оказалась церковь, частные дома в прибрежных районах, многоэтажки в микрорайонах Корабел, ХБК, Таврический и Северный. Взрывной волной в квартирах выбиты стекла, разбиты фасады зданий, разбиты крыши. На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции, обследовали территорию и собирали вещественные доказательства вооруженной агрессии армии РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, Херсон и вся деоккупированная часть области ежедневно из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливает российская армия. Несмотря на все, в освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия. На левобережье Херсона также раздаются взрывы — Силы обороны уничтожают склады боеприпасов, технику, живую силу и логистические пути войск РФ.