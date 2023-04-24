Более 400 снарядов и двое погибших: оккупанты с новой силой ударили по Херсонщине

Из-за обстрелов два гражданских жителя погибли. Шестеро получили ранения.
За минувшие сутки армия России обстреляла Херсонскую область 83 раза. Оккупанты выпустили 412 снарядов из тяжелой артиллерии, дронов и авиации.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Россияне трижды ударили по Херсону. Всего от российских атак в Херсонской области 23 апреля погибли два человека, еще шестеро получили ранения.
Российские военные попали в жилые кварталы и школу в Белозерской поселковой общине.
Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты усилили обстрелы правого берега Херсонщины из-за "информационного вброса" о том, что Силы обороны Украины заняли позиции на левом берегу Днепра.
"Под мощным авиационным обстрелом оказались Херсонский и Бериславский районы. Разрушены около 30 домов, школа, есть пострадавшие гражданские люди. Российские войска подтянули артиллерию, таким образом они пытаются доказать, что удерживают позиции", — сказала Гуменюк.