Более 400 снарядов и двое погибших: оккупанты с новой силой ударили по Херсонщине

За минувшие сутки армия России обстреляла Херсонскую область 83 раза. Оккупанты выпустили 412 снарядов из тяжелой артиллерии, дронов и авиации.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Россияне трижды ударили по Херсону. Всего от российских атак в Херсонской области 23 апреля погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы и школу в Белозерской поселковой общине.

Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты усилили обстрелы правого берега Херсонщины из-за "информационного вброса" о том, что Силы обороны Украины заняли позиции на левом берегу Днепра.

"Под мощным авиационным обстрелом оказались Херсонский и Бериславский районы. Разрушены около 30 домов, школа, есть пострадавшие гражданские люди. Российские войска подтянули артиллерию, таким образом они пытаются доказать, что удерживают позиции", — сказала Гуменюк.

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